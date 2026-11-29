सचिन पायलट ने सितंबर 2012 में टेरिटोरियल आर्मी जॉइन की थी। उस वक्त वह केंद्रीय दूरसंचार और आईटी राज्य मंत्री थे। टेरिटोरियल आर्मी जॉइन करने पर उन्हें लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्ति मिली थी। इसके बाद सचिन पायलट को कैप्टन पद पर प्रमोशन मिला। फिर पायलट ने अक्टूबर 2023 में मेजर पद पर प्रमोशन के लिए परीक्षा दी थी। परीक्षा में पास होने के बाद अब सचिन पायलट मेजर के पद पर हैं। इस प्रकार राजनेता के साथ-साथ सचिन पायलट 14 साल से टेरिटोरियल आर्मी की भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इसके तहत पायलट हर वर्ष कुछ समय के लिए टेरिटोरियल आर्मी में सेवाएं देते हैं। युद्ध या जरूरत पड़ने पर सचिन पायलट को भी बॉर्डर सहित कहीं भी ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है। इसमें रेगुलर सैलरी नहीं मिलती। ड्यूटी के बदले रैंक के हिसाब से सैलरी दी जाती है।