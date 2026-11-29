जयपुर, कोटा और अलवर में आज से महंगी हुई CNG (फोटो-एआई)
Rajasthan CNG Price Hike: जयपुर: टोरेंट गैस ने राजस्थान के सात शहरों में सीएनजी के दाम 2 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ा दिए हैं। नई दरें रविवार (29 नवंबर) सुबह से लागू हो गई हैं। जयपुर, अलवर और नीमराणा में अब सीएनजी 101.50 रुपए की जगह 103.50 रुपए प्रति किलोग्राम मिलेगी।
कंपनी की नई दर सूची के मुताबिक, कोटा, बारां और रावतभाटा में सीएनजी की कीमत 104 रुपए से बढ़कर 106 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। धौलपुर में अब एक किलो सीएनजी के लिए 105 रुपए देने होंगे। यहां पहले कीमत 103 रुपए प्रति किलोग्राम थी।
टोरेंट ने पिछले दो महीने में तीसरी बार सीएनजी की कीमत बढ़ाई है। इससे पहले कंपनी ने 6 अक्टूबर की रात और 1 नवंबर को दाम 2-2 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ाए थे। ताजा बढ़ोतरी के साथ इस अवधि में सीएनजी कुल 6 रुपए प्रति किलोग्राम महंगी हो गई है।
|शहर
|पुरानी दर (रुपए प्रति किलो)
|नई दर (रुपए प्रति किलो)
|जयपुर
|101.50
|103.50
|अलवर
|101.50
|103.50
|नीमराणा (अलवर)
|101.50
|103.50
|धौलपुर
|103.00
|105.00
|कोटा
|104.00
|106.00
|बारां
|104.00
|106.00
|रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)
|104.00
|106.00
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