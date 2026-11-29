Jaipur CNG price: राजधानी जयपुर में आज से सीएनजी 2 रुपए महंगी हो गई। टोरेंट गैस की नई दर 103.50 रुपए प्रति किलो है। दो महीने में यह तीसरी बढ़ोतरी है। इस दौरान दाम 6 रुपए बढ़े हैं। कोटा, बारां और रावतभाटा में नई दर 106 रुपए है।

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