Rajasthan Urban Development: जयपुर: राजस्थान के 49 शहरों के विकास का खाका तैयार करने के लिए सरकार करीब 13 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इन शहरों के मास्टर प्लान निजी एजेंसियों से तैयार कराए जाएंगे। सवाल यह है कि जब नगर निकायों और टाउन प्लानिंग विभाग में नियोजन से जुड़े विशेषज्ञ और टाउन प्लानर मौजूद हैं, तो मास्टर प्लान तैयार करने का काम ठेके पर देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? प्रति शहर औसतन करीब 26.5 लाख रुपए खर्च होंगे। इस राशि का उपयोग शहरों में सड़क, पार्क, सफाई, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं के विकास में भी किया जा सकता है।