प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि पुलिसकर्मी महिलाओं के कार्यक्रम में शराब के नशे में पहुंचे थे और वहां महिलाओं के साथ अभद्रता की। जब परिवार के लोगों ने इसका विरोध किया तो पुलिस ने उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए। लोगों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि पुलिस की कार्रवाई एकतरफा है और निर्दोष लोगों को परेशान किया जा रहा है।