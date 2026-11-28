जयपुर। रेनवाल मांजी कस्बे के बालाजी मोड़ पर शनिवार सुबह लो-फ्लोर बस और तेल टैंकर की आमने-सामने की भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि टैंकर चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बस चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। बस में सवार यात्रियों को भी मामूली चोटें आईं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू करवाया।