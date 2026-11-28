टोंक जिले के अलीगढ़ कस्बे में पिछले एक माह से अधिक समय से पैंथर की लगातार हलचल से लोग भयभीत थे। आबादी क्षेत्र के अलग-अलग मोहल्लों के साथ खेतों और जंगलों में भी पैंथर दिखाई देने की घटनाएं सामने आ रही थीं। एक सप्ताह पहले दो अलग-अलग स्थानों पर पैंथर के श्वानों का शिकार करने की घटनाएं भी सामने आई थीं। वन विभाग की टीम लगातार गश्त और निगरानी कर रही थी। संभावित ठिकानों पर दो छोटे और दो बड़े पिंजरे भी लगाए गए थे। इसके अलावा नाहरगढ़ अभयारण्य जयपुर से आई विशेष टीम में शामिल एक चिकित्सक और दो विशेषज्ञ भी रेस्क्यू अभियान में जुटे हुए थे।