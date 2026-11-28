शोभायात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई श्री शांतिनाथ दिगम्बर जैन अग्रवाल मंदिर पहुंची। जुलूस में सबसे आगे डीजे बैंड, उसके पीछे भगड़ा ढोल और महिला मंडल, युवा मंडल सहित युवक-युवतियां हाथों में जैन धर्म की ध्वज-पताकाएं लेकर चल रहे थे। महिला मंडल की सदस्याएं निर्धारित ड्रेस कोड के साथ साफा धारण कर आकर्षण का केंद्र बनी रहीं। वहीं युवाओं ने जैन भजनों की धुन पर नृत्य करते हुए उत्साहपूर्वक भाग लिया। मार्ग में जगह-जगह श्रद्धालुओं ने जैन धर्म और गुरुदेव के जयकारे लगाकर वातावरण को भक्तिमय बना दिया।