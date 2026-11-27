जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख के निर्वाचन के बाद अब जिला परिषद में पदभार ग्रहण समारोह का इंतजार है। निर्वाचित सदस्यों ने कहा कि जिला परिषद के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं और विकास से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता से उठाया जाएगा। गांवों में सडक़, पेयजल, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े विषयों पर प्रभावी ढंग से काम करने का प्रयास किया जाएगा। इस तरह जिला परिषद के दोनों प्रमुख पदों पर कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत के साथ जिले की ग्रामीण राजनीति में पार्टी ने अपनी स्थिति मजबूत की है। अब सभी की निगाहें नवनिर्वाचित जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख के पदभार ग्रहण समारोह तथा जिला परिषद की आगामी कार्ययोजना पर टिकी है।