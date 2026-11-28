जानकारी के अनुसार, सत्यनारायण मीणा के पुत्र रामनरेश का विवाह आडा डूंगर, तहसील सपोटरा निवासी सीताराम मीणा की पुत्री विजयबाई के साथ तथा पुत्री शिमला (वरिष्ठ अध्यापिका) का विवाह रानीपुरा निवासी रामबिलास मीणा के पुत्र मेघराज के साथ हुआ। दोनों जोड़ों का विवाह संत रामपाल महाराज के सान्निध्य में सतलोक आश्रम सोजत (जिला पाली) में आयोजित दिव्य धर्म यज्ञ के दौरान संपन्न हुआ। इस समागम में आध्यात्मिक जागरण, रक्तदान और कुरीति उन्मूलन के संदेश के साथ कुल 55 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह कराया गया।