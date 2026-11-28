मुनि सुप्रभ सागर महाराज ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जो कार्य अवश्य करने योग्य हैं, वे आवश्यक कार्य कहलाते हैं। वर्तमान में व्यक्ति आवश्यक कार्यों को छोड़कर अनावश्यक कार्यों में लगा रहता है। जीवन में प्राथमिकता तय नहीं होने से उसे कभी वास्तविक सफलता नहीं मिल सकती।उन्होंने कहा कि कौन सा कार्य कब करना अनिवार्य है और कौन सा नहीं, इसका ज्ञान होना जरूरी है। इस ज्ञान के बिना सफलता मिलना कठिन है। भगवान ने श्रावकों के लिए छह आवश्यक बताए हैं। वहीं उपाध्याय, साधु और परमेष्ठी के लिए भी छह आवश्यक बताए गए हैं।महाराज ने कहा कि आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता देने वाला व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सदैव तत्पर रहता है। आवश्यक कार्य को सही समय पर करने वाला व्यक्ति परेशान नहीं होता और समय पर सफलता प्राप्त कर आनंद की अनुभूति करता है। - देवली.मुनि के समक्ष गुरुभक्ति करते श्रावक-श्राविकाएं।