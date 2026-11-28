आरोपी की ओर से अधिवक्ता डॉ. विभूति भूषण शर्मा ने कहा कि 22 फरवरी 2025 को मनीराम को उसके घर से उठाकर कथित रूप से अवैध अभिरक्षा में रखा गया। उसके माध्यम से अजय कुमार शर्मा को बुलाया गया और अगले दिन 23 फरवरी को सपोटरा थाने में एफआईआर दर्ज कर 30 किलो गांजा बरामदगी दर्शाते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया। शुरुआती दस्तावेजों में आरोपी को कार चलाते हुए बताया गया, जबकि बाद के दस्तावेजों में उसी पंजीकरण संख्या के साथ वाहन का मॉडल जीप दर्ज कर दिया गया। इसके अलावा दाताराम और अजय कुमार शर्मा के पूछताछ नोट्स में एक ही मोबाइल नंबर दर्ज होने, एक अन्य पूछताछ नोट में विवरण खाली रहने और किसी दूसरे व्यक्ति का फोटो लगे होने जैसी विसंगतियां भी बताई गईं।