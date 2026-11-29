जयपुर। पंचायत और निकाय चुनाव के नतीजों के बाद राज्य सरकार ने अगले 60 दिन के लिए नया रोडमैप तैयार करने की कवायद शुरू कर दी है। सरकार ने सभी विभागों से पूछा है कि अगले दो महीने में वे कौन से नए काम शुरू करेंगे, किन परियोजनाओं पर आगे बढ़ेंगे और आम लोगों से जुड़ी सेवाओं में क्या बदलाव करेंगे। आयोजना विभाग ने इस संबंध में विभागों से प्रस्ताव मांगे है। सरकार का फोकस ऐसे कामों पर है, जिन्हें कम समय में शुरू कर लोगों तक उनका फायदा पहुंचाया जा सके। इसको लेकर सरकार ने सभी विभागों को पत्र जारी किया है।