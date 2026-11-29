उदयपुर। उदयपुर जिला प्रमुख और प्रधान पदों के बाद अब पंचायत समितियों में उप प्रधान पदों के निर्वाचन के साथ पंचायती राज चुनाव की प्रक्रिया एक और पड़ाव पार कर गई। जिले की पंचायत समितियों में हुए चुनाव में भाजपा ने सर्वाधिक उप प्रधान पदों पर कब्जा जमाया, जबकि कांग्रेस ने भी छह पंचायत समितियों में जीत दर्ज कर अपनी मौजूदगी बनाए रखी। एक पंचायत समिति में निर्दलीय प्रत्याशी ने बाजी मारी। वल्लभनगर और कल्याणपुर में भाजपा प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन हुआ। वहीं ओगणा पंचायत समिति में निर्वाचन प्रक्रिया निरस्त करनी पड़ी।