प्रकरण वर्ष 2004-05 का है। तत्कालीन सरपंच सविता ने 25 जून 2004 को गांव में सीसी रोड निर्माण के लिए एक लाख रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की थी। आरोपियों ने सरकारी रिकॉर्ड में निर्माण कार्य पर 1 लाख 41 हजार 470 रुपए का खर्च दर्शाया, जबकि भौतिक सत्यापन में मौके पर केवल 49 हजार 759 रुपए का ही काम होना पाया गया। जांच में सामने आया कि मजदूरी और सामग्री भुगतान से जुड़े मस्टररोल व दस्तावेजों में भारी अनियमितता बरती गई। कई मस्टररोल पर मजदूरों के नाम और हस्ताक्षर संदिग्ध थे, तो कुछ भुगतान दस्तावेजों पर हस्ताक्षर ही नहीं थे। अदालत ने पंचायत को 91 हजार 711 रुपए की आर्थिक क्षति पहुंचना प्रमाणित माना।