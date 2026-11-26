उदयपुर। महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों को अब दूध के लिए भी ज्यादा कीमत चुकानी होगी। उदयपुर में 1 दिसंबर से दूध के दाम 4 रुपए प्रति लीटर बढ़ने जा रहे हैं। उदयपुर दुग्ध व्यापार संघ ने दूध की खरीद और बिक्री दोनों के भाव में 4 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने का निर्णय किया है। बुधवार को एक निजी होटल में आयोजित संघ की बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया। नई दरें 1 दिसंबर से लागू होंगी। इससे शहर के हजारों उपभोक्ताओं के घरेलू बजट पर सीधा असर पड़ेगा।