विधानसभा की राजनीति में दो बार निराशा झेलने के बाद वर्ष 2026 के पंचायतीराज चुनाव में भाजपा ने हिम्मत सिंह झाला को जिला परिषद के वार्ड संख्या 37 से प्रत्याशी बनाया। इस बार उन्होंने चुनाव में दमदार प्रदर्शन किया। झाला को कुल 12580 मत मिले और उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को 8030 मतों के बड़े अंतर से पराजित किया। यह जीत उनके राजनीतिक सफर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में शामिल हो गई। उदयपुर जिला परिषद की कुल 47 सीटों में भाजपा ने 24 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया। कांग्रेस को 22 और भारत आदिवासी पार्टी को एक सीट मिली। बहुमत के बाद जिला प्रमुख पद को लेकर भाजपा में कई नामों की चर्चा रही। पार्टी के भीतर दावेदारों के बीच राजनीतिक समीकरण और जोड़तोड़ का दौर भी चला। आखिरकार हिम्मत सिंह झाला ने जिला प्रमुख पद के लिए नामांकन दाखिल किया और बुधवार को 27 मत हासिल कर जिला प्रमुख निर्वाचित हो गए।