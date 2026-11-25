उदयपुर। जिला प्रमुख चुनाव में बुधवार को बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला। संख्या बल में आगे होने के बावजूद कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, जबकि भाजपा ने क्रॉस वोटिंग के सहारे बाजी पलट दी। भाजपा के हिम्मत सिंह झाला उदयपुर के नए जिला प्रमुख निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी लालसिंह झाला को 7 वोटों से शिकस्त दी। चुनाव में भाजपा को अपने सदस्यों की संख्या से तीन वोट ज्यादा मिले, जबकि कांग्रेस को अपने खेमे में सेंधमारी का सामना करना पड़ा।