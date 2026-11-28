इस सीजन में ओवरसाइज जैकेट युवाओं की पहली पसंद बन रही हैं। ढीली फिटिंग, बड़े कॉलर, चौड़ी बाजू और अलग-अलग रंगों में उपलब्ध ये जैकेट कैजुअल लुक के लिए पसंद की जा रही हैं। वहीं लॉन्ग कोट का चलन भी तेजी से बढ़ा है। खासकर लड़कियां जींस, ट्राउजर और बूट्स के साथ लॉन्ग कोट पहनना पसंद कर रही हैं। काले, भूरे, क्रीम और बेज रंग के कोट अधिक आकर्षित कर रहे हैं। लड़कों में भी हुडी और जैकेट के साथ लेयरिंग का चलन बढ़ा है।