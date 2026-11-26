पुलिस ने आवरी माता कॉलोनी सेंट्रल एरिया निवासी जसवंत सिंह राठौड़ की आशापुराकिराणा स्टोर से चार एचपी गैस सिलेंडर, इलेक्ट्रिक वजन कांटा और रिफिलिंग पाइप-नोजल जब्त किए। स्नेहा विहार तितरड़ी, निवासी रणजीत दमामी की विनायक जनरल स्टोर से आठ एचपी घरेलू सिलेंडर और रिफिलिंग उपकरण जब्त किए। इसी तरह खेमपुर निवासी मोहन गुर्जर की गुर्जर किराणा स्टोर पर पुलिस पहुंची तो वह दुकान छोड़कर भाग गया। वहां सात एचपी घरेलू सिलेंडर और रिफिलिंग उपकरण मिले। भावली थाना मावली निवासी देवीलाल गाडरी की न्यू सांवरिया शॉप से चार एचपी घरेलू सिलेंडर और रिफिलिंग पाइप व नोजल जब्त किए।