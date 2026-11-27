Udaipur Pradhan Reslut: फाइल फोटो पत्रिका।
उदयपुर। राजस्थान में पंचायत समिति प्रधान चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। उदयपुर जिले की पंचायत समितियों में प्रधान पद के लिए भाजपा, कांग्रेस और अन्य दलों के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए हैं। कई जगह भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है, जबकि कुछ पंचायत समितियों में भारत आदिवासी पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में हैं।
प्रधान चुनाव में पंचायत समिति सदस्यों की भूमिका अहम है। ऐसे में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के बाद अब राजनीतिक दलों की नजर प्रधान पद पर कब्जा जमाने पर है। उदयपुर की अलग-अलग पंचायत समितियों में प्रत्याशियों की स्थिति और चुनावी समीकरण भी अलग-अलग हैं।
बड़गांव, भींडर, देवला, घासा, गिर्वा, झाड़ोल, खेरवाड़ा, कोटड़ा, मावली, नाई, नयागांव और अन्य पंचायत समितियों में प्रत्याशियों ने दावेदारी पेश की है। कल्याणपुर और नाई में भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी भी मुकाबले में हैं। वहीं मावली में निर्दलीय प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया है।
यहां देखिए उदयपुर जिले की पंचायत समितियों में प्रधान पद के प्रत्याशियों की पूरी सूची। चुनाव परिणाम घोषित होने और निर्विरोध निर्वाचन की आधिकारिक पुष्टि के साथ लाइव रिजल्ट अपडेट किया जाएगा।
|पंचायत समिति
|भाजपा प्रत्याशी
|कांग्रेस प्रत्याशी
|अन्य पार्टी/निर्दलीय
|कौन जीते
|बड़गांव
|अशोक शर्मा
|पिन्की श्रीमाली
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|भींडर
|राजकुमारी
|प्रितम कुंवर
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|देवला
|इन्द्रा
|शिल्पा गरासिया
|—
|घासा
|सुन्दर बाई
|ललित कुमार
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|गिर्वा
|रमेश चन्द्र मीणा
|विवेक कटारा
|—
|गोगुंदा
|—
|भंवर लाल
|—
|झाड़ोल
|आशा कुमारी कसौटा
|राधा देवी
|रेखा देवी (निर्दलीय)
|कल्याणपुर
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|त्रिपुरा
|शकुंतला (BAP)
|खेरवाड़ा
|अनिल कुमार
|सुन्दरलाल
|—
|कोटड़ा
|नाथा
|राईशा, राकेश मीणा
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|कुराबड़
|लीला बाई
|माधु
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|मावली
|पुरण कुँवर
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|सोनिया कुमारी (निर्दलीय)
|नाई
|अटली
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|लोगरी (BAP)
|नयागांव
|प्रवीण कुमार डामोर
|पन्नालाल परमार
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|ओगणा
|एलासी देवी
|मधु देवी
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|फलासिया
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|अनिता
|रेखा देवी (BAP)
|ऋषभदेव
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|सायरा
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|सूलाव
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|वल्लभनगर
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