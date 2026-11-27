उदयपुर। राजस्थान में पंचायत समिति प्रधान चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। उदयपुर जिले की पंचायत समितियों में प्रधान पद के लिए भाजपा, कांग्रेस और अन्य दलों के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए हैं। कई जगह भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है, जबकि कुछ पंचायत समितियों में भारत आदिवासी पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में हैं।