Jaipur Kartarpura Drain Construction: जयपुर: बारिश के दिनों में जलभराव से जूझ रहे करतारपुरा नाले के आसपास की दो दर्जन से अधिक कॉलोनियों के लोगों के लिए राहत की खबर है। जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने नाले के शेष 4.3 किलोमीटर हिस्से को पक्का करने की तैयारी शुरू कर दी है। सवाई माधोपुर रेलवे लाइन के पास सुदर्शनपुरा से शिप्रा पथ तक नाले का निर्माण होगा। इस पर 139.32 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और काम मई 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है।