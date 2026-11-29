Rajasthan Sri Ganganagar Border Heroin Seizure: श्रीगंगानगर: भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे सुजावलपुर की रोही में बिजाई के दौरान एक खेत में जमीन के नीचे दबा संदिग्ध पैकेट मिला। पुलिस ने पैकेट की जांच की तो उसमें 735 ग्राम हेरोइन निकली। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब चार करोड़ रुपए आंकी गई है। सीमा के पास हेरोइन मिलने से सुरक्षा एजेंसियों में हलचल मच गई।