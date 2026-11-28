प्रदेश अतिरिक्त महामंत्री बसंत जिंदल ने बताया कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखने तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में बार-बार ड्यूटी लगाने की व्यवस्था में सुधार की मांग की गई। समसा की ग्रांट, प्रशिक्षण, पाठ्य पुस्तकें और खेल सामग्री के लिए वार्षिक कैलेंडर जारी कर राशि समय पर उपलब्ध करवाने की मांग भी रखी गई। पंचायती राज विभाग के कार्मिकों को पूर्व सेवा अवधि का लाभ देने के लिए नियमों में संशोधन, कम नामांकन के आधार पर राजस्व गांवों के विद्यालयों का विलय नहीं करने तथा विदेशी एनजीओ बीसीजी को समसा से बाहर करने का मुद्दा उठाया गया। वार्ता में रमेश चंद्र पुष्करणा, महेंद्र कुमार लखारा और बसंत जिंदल शामिल रहे।