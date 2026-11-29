बारां। मां ने दूसरों के घरों में बर्तन धोए, मेहनत-मजदूरी की और कई मुश्किलें झेलकर अपने बच्चों को पाला। कभी हालात ऐसे थे कि परिवार के सामने भविष्य को लेकर अनिश्चितता थी, लेकिन मां ने बच्चों के सपनों को टूटने नहीं दिया। आज उसी मां का बेटा भारतीय सेना में पैरा कमांडो की कठिन ट्रेनिंग पूरी कर घर लौटा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। बेटे ने घर पहुंचते ही मां को सलामी दी और अपने सिर से सेना की टोपी उतारकर उनके सिर पर रख दी। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद हर शख्स भावुक हो गया। छबड़ा के हेमंत कुमार सुमन की यह कहानी संघर्ष, मां के त्याग और बेटे के संकल्प की मिसाल बन गई है।