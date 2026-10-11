Rajasthan: संघ प्रचारक को थाने के अंदर बुरी तरह पीटा, 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड, एसएचओ भी नपेंगे

संघ के नरैना खंड कार्यवाह अनुराग आगीवाल ने मामला दर्ज कराया कि 10 अक्टूबर की रात करीब 9 बजे नरैना थाने के पुलिसकर्मी गश्त कर रहे थे। इसी दौरान पैदल जा रहे जिला प्रचारक कृष्ण अवतार को रोककर पूछताछ की तो कहासुनी हो गई। जिस पर पुलिसकर्मी उन्हें थाने ले आए। आरोप है कि थाने में जिला प्रचारक के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। आरोप है कि इस दौरान संघ और उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि को लेकर अभद्र व अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें एक स्थानीय चिकित्सक के पास ले जाकर इंजेक्शन लगवाया और होश आने पर फिर मारपीट की।