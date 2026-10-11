Rajasthan: पंचायत चुनाव से पहले बड़ी कार्रवाई, सरपंच पर जानलेवा हमले का इनामी गिरफ्तार, हथियारों का जखीरा मिला

झुंझुनूं। राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव से पहले अवैध हथियारों और आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। झुंझुनूं जिले के सिंघाना में पुलिस और जिला स्पेशल टीम (डीएसटी) ने संयुक्त कार्रवाई कर सरपंच पर जानलेवा हमले के मामले में वांछित 20 हजार रुपए के इनामी आरोपी कपिल उर्फ कपिल पंडित और उसके साथी मनीष पंडित को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों के कब्जे से एक देशी पिस्टल, दो देशी कट्टे, दो मैग्जीन और 13 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस को प्रारंभिक जानकारी में आशंका थी कि आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हो सकते हैं। फिलहाल दोनों से पूछताछ की जा रही है।