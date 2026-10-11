Rajasthan : कुचामन में कोचिंग शिक्षक ने छात्र को मारे थप्पड़, फिर जूता उतारकर बेरहमी से पीटा, रिपोर्ट दर्ज

यह पूरा घटनाक्रम उस समय शुरू हुआ जब कोचिंग एकेडमी में सामान्य रूप से कक्षाएं संचालित हो रही थीं। क्लासरूम के अंदर पढ़ाई के दौरान एक छात्र ने मजाक या शरारत के मूड में शिक्षक के पास एक पर्ची पहुंचाई। उस छोटी सी पर्ची पर कुछ लिखा हुआ था। इस मजाकिया लाइन को पढ़ते ही शिक्षक का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया और वे अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। उन्होंने तुरंत उस छात्र को अपनी सीट से उठाकर पूरी क्लास के सामने खड़ा कर दिया और उसकी पिटाई कर दी। क्लासरूम में मौजूद अन्य छात्रों ने इस अमानवीय घटना का वीडियो अपने मोबाइल फोन के कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया था।