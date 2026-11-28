गौरतलब है कि नवसृजित पंचायत समिति पांचौड़ी में कुल 15 वार्डों में पंचायत समिति सदस्य निर्वाचित हुए थे। सदस्य संख्या के लिहाज से रालोपा के 11 और भाजपा के 4 सदस्य निर्वाचित हुए थे। प्रधान पद के चुनाव में भी यही संख्या सामने आई और रालोपा ने अपना प्रधान बनाने में सफलता हासिल की। पांचौड़ी पंचायत समिति के गठन के बाद हुए पहले प्रधान चुनाव को लेकर क्षेत्र में विशेष उत्साह देखने को मिला। परिणाम के बाद समर्थकों में देर तक जश्न का माहौल बना रहा।