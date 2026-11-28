शहर में आवारा पशुओं की समस्या से निजात दिलाने के लिए दानदाता अजीत सिंह चोरड़िया ने करीब 400 गोवंश की क्षमता वाली नंदीशाला बनवाई है। यहां गोवंश के लिए चारा-पानी, रखरखाव और चिकित्सा सहित आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। नंदीशाला तैयार हुए करीब एक वर्ष होने जा रहा है, लेकिन नगर पालिका अब तक केवल 70 पशुओं को ही वहां पहुंचा पाई है। दानदाता की ओर से आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए विशेष पिंजरा बनवाकर पालिका को सौंपा जा चुका है। इसके बावजूद शहर में पशुओं को पकड़कर नंदीशाला पहुंचाने का प्रभावी अभियान नहीं चल पाया।