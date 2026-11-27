बदबू से परेशान लोग, शाम को पार्क आने वालों की बढ़ी मुश्किल

तालाब के पास स्थित प्रतापसागर पार्क में नियमित रूप से आने वाले लोगों को भी इसकी बदहाल स्थिति परेशान कर रही है। तालाब में जमा गंदे पानी से दुर्गंध फैल रही है। आसपास बैठना तक मुश्किल हो रहा है। सौंदर्यीकरण के नाम पर शुरू हुआ काम लोगों को राहत देने के बजाय परेशानी का कारण बन रहा है। पहले भी इस मुद्दे पर खबर प्रकाशित हो चुकी है, लेकिन मौजूदा हालात में कोई बड़ा बदलाव नजर नहीं आ रहा। प्रतापसागर तालाब के पास में नियमित रूप से पक्षियों को दाना चुगाने के लिए आने वाले सुंदरलाल, प्रेम, चंदन, रामस्वरूप, धनराज, ओमप्रकाश, नरेंद्र, विजय, गौतम, किशन और श्रवण सहित अन्य लोगों से मुलाकात हुई तो उन्होंने नाराजगी जताई। उनका कहना था कि तालाब के आसपास बेहद दुर्गंध आती है। जब प्रोजेक्ट के लिए बजट स्वीकृत है तो फिर काम इतनी धीमी गति से क्यों किया जा रहा है? पहले तालाब की सफाई और पानी निकासी होनी चाहिए, ताकि आगे के निर्माण कार्य पूरे हो सकें। लोगों ने कहा कि तालाब की हालत देखकर नहीं लगता कि इसका सौंदर्यीकरण जल्द पूरा हो पाएगा।