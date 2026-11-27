जैकेट से लेकर स्वेटर तक कई विकल्प

गौरव पथ और विजयबल्लभ चौराहे पर लगी दुकानों में इस बार गर्म कपड़ों की कई वैरायटी उपलब्ध है। बच्चों के स्वेटर 500 से 1000 रुपए, बड़ों के स्वेटर 1000 से 1500 रुपए और जैकेट 1500 से 2500 रुपए तक में मिल रही हैं। हुडी की कीमत 600 से 1000 रुपए तक है। महिलाओं के लिए शॉल 500- 1 हजार, एक हजार से से 2 हजार, और 15 सौ रुपए में मिल रही उपलब्ध हैं। गुणवत्ता के आधार पर यह राशि बढ़ भी सकती है इसी तरह सामान्य कंबल 1500 से 3000 रुपए तथा मोटे और बड़े कंबल 1200 से 2500 रुपए तक में मिल रहे हैं। कपड़े की गुणवत्ता, मोटाई और डिजाइन के अनुसार कीमतों में अंतर है। दुकानों पर हल्के गर्म कपड़ों के साथ अधिक ठंड में इस्तेमाल होने वाले मोटे कपड़ों की भी रेंज रखी गई है।