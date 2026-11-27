नागौर. शहर में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण का दायरा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई सर्वे और चिह्नित करने तक सीमित होकर रह गया है। बड़ली के अंगोर क्षेत्र में इस साल दो बार अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया, इसके बाद पूरे तहसील क्षेत्र में कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई। दूसरी ओर बीकानेर रोड से लेकर मूंडवा रोड तक सरकारी जमीनों पर कच्चे-पक्के निर्माण होते रहे। तालाबों की पाल और अंगोर जैसी सार्वजनिक उपयोग की जमीनें भी कब्जों की जद में हैं। तहसील प्रशासन और नगर परिषद ने करीब दो महीने पहले सर्वे करवाकर अतिक्रमण हटाने की बात कही थी, लेकिन अब तक कोई बड़ा अभियान शुरू नहीं हुआ। अधिकारी अब भी कुछ स्थानों पर अतिक्रमण चिह्नित करने और शेष का सर्वे करवाने की बात कह रहे हैं।