नागौर. जिले में पशुधन को संक्रामक बीमारियों से बचाने के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान के आंकड़ों में पिछले तीन साल के दौरान बड़ा उतार-चढ़ाव सामने आया है। किसी बीमारी में टीकाकरण का आंकड़ा बढ़ा तो किसी में अगले साल ही गिरावट दर्ज हुई। गलघोंटू में लगातार तीन साल बढ़ोतरी हुई, जबकि मुंहपका-खुरपका (एफएमडी) में पिछले दो साल से टीकाकरण का आंकड़ा लगभग स्थिर बना हुआ है। दूसरी ओर भेड़-बकरियों से जुड़ी बीमारियों के टीकाकरण में भी काफी अंतर आया है। पशुपालन विभाग के वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक के आंकड़े यही स्थिति बयां कर रहे हैं।
विभाग के अनुसार गलघोंटू (एचएस) के टीकाकरण में लगातार बढ़ोतरी हुई। वर्ष 2023-24 में 1 लाख 7 हजार 740 टीके लगाए गए। 2024-25 में यह संख्या बढ़कर 1 लाख 11 हजार 600 और 2025-26 में 1 लाख 38 हजार 900 पहुंच गई। इस बार लक्ष्य 1 लाख 30 हजार का था। यानी लक्ष्य से 8 हजार 900 अधिक और पिछले साल के मुकाबले 27 हजार 300 टीके ज्यादा लगाए गए।
मुंहपका-खुरपका (एफएमडी) में 2023-24 में 3 लाख 14 हजार 400 टीके लगे। 2024-25 में यह संख्या बढ़कर 5 लाख 37 हजार 800 हुई, जबकि 2025-26 में 5 लाख 36 हजार 850 टीके लगाए गए। यानी पिछले दो साल से आंकड़ा 5.36 लाख से अधिक बना हुआ है।
बीक्यू टीकाकरण में 2023-24 में 23 हजार 520 टीके लगाए गए। 2024-25 में यह संख्या बढ़कर 1 लाख 260 हुई, लेकिन 2025-26 में घटकर 73 हजार 560 रह गई। इसी तरह ईटीवी में पहले साल 1 लाख 5 हजार 460 टीके लगाए गए। अगले साल संख्या बढ़कर 2 लाख 88 हजार 600 हुई, लेकिन इस बार घटकर 2 लाख 39 हजार 200 रह गई।
भेड़-बकरियों से जुड़ी बीमारियों में शीप पॉक्स के 2023-24 में 3 हजार 300 टीके लगाए गए। 2024-25 में यह संख्या बढ़कर 1 लाख 78 हजार 800 हुई, लेकिन 2025-26 में घटकर 43 हजार 500 रह गई। पीपीआर में 2023-24 में 2 हजार 380 और 2024-25 में 6 लाख 46 हजार टीके लगाए गए थे, जबकि 2025-26 में आंकड़ा शून्य रहा।
विभाग की ओर से पशु चिकित्सा केंद्रों के माध्यम से ग्रामीणों के साथ बैठकें कर बीमारियों की जानकारी दी जाती है। जरूरत के अनुसार कार्यक्रम आयोजित कर टीकाकरण अभियान चलाया जाता है।
जिले में पशुधन को संक्रामक बीमारियों से बचाने के लिए अलग-अलग टीकाकरण अभियान चलाए जाते हैं। बीमारीवार तीन साल के आंकड़ों में अंतर आया है। गलघोंटू और एफएमडी में टीकाकरण का दायरा बना हुआ है। अन्य बीमारियों में भी नियमित टीकाकरण पर ध्यान दिया जा रहा है। पशुपालकों को समय पर टीकाकरण करवाने के लिए जागरूक करना जरूरी है।
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