नागौर. जिले में पशुधन को संक्रामक बीमारियों से बचाने के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान के आंकड़ों में पिछले तीन साल के दौरान बड़ा उतार-चढ़ाव सामने आया है। किसी बीमारी में टीकाकरण का आंकड़ा बढ़ा तो किसी में अगले साल ही गिरावट दर्ज हुई। गलघोंटू में लगातार तीन साल बढ़ोतरी हुई, जबकि मुंहपका-खुरपका (एफएमडी) में पिछले दो साल से टीकाकरण का आंकड़ा लगभग स्थिर बना हुआ है। दूसरी ओर भेड़-बकरियों से जुड़ी बीमारियों के टीकाकरण में भी काफी अंतर आया है। पशुपालन विभाग के वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक के आंकड़े यही स्थिति बयां कर रहे हैं।