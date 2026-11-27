नागौर. जिले की 12 पंचायत समितियों में प्रधान पद को लेकर शुक्रवार को राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही प्रधान पद के लिए मुकाबले की तस्वीर सामने आ गई है। सदस्य संख्या के लिहाज से जिले में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) का पलड़ा सबसे भारी है। कांग्रेस दूसरे और भाजपा तीसरे स्थान पर है। इसके बावजूद कई पंचायत समितियों में निर्दलीय सदस्यों की भूमिका अहम हो गई है। कहीं सीधा मुकाबला है तो कहीं राजनीतिक दलों को प्रधान बनाने के लिए जोड़-तोड़ का सहारा लेना पड़ सकता है। शाम पांच बजे तक चुनाव परिणाम आने के साथ ही पंचायत समितियों की नई सरकार तय हो जाएगी। मूण्डवा में आरएलपी की गठूड़ी देवी और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सुरेन्द्र दौतड़ ने नामांकन भरा, लेकिन नाम वापसी के समय निर्दलीय प्रत्याशी सुरेन्द्र दौतड़ की ओर से नामांकन वापस लिए जाने पर आरएलपी की गठूड़ी देवी निर्विरोध प्रधान चुनी गई। दोपहर एक बजे औपचारिक घोषणा होगी।