आचार्य महाश्रमण ने अपने मंगल उद्बोधन में जैन आगम साहित्य में प्रतिपादित अहिंसा के गहन स्वरूप एवं महत्त्व पर प्रकाश डाला।इसे भारतीय दर्शन की विशिष्ट जीवन दृष्टि बताया। उन्होंने कहा कि अहिंसा आत्मकल्याण, सामाजिक सद्भाव और विश्वशांति का आधार है। आर्हत वाड़मय में यह सब निहित है। उन्होंने इसे वैश्विक समस्याओं का समाधान बताते हुए प्रेरित किया कि इसके सिद्धांतों को व्यवहार में अपनाया जाना चाहिए।