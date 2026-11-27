इन इलाकों में भी सरकारी जमीन पर कब्जे

बीकानेर रोड, ऑफिसर्स कॉलोनी, पीएचईडी कॉलोनी के पास, बड़ली, डेह रोड, गुढ़ला चौराहा, जिला मुख्यालय स्टेडियम के सामने, ताऊसर रोड, मेला मैदान, एसीबी कार्यालय के बाहर और मूंडवा रोड जीएसएस के सामने सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण सामने आए हैं। कहीं बाड़ लगाकर तो कहीं पत्थर डालकर जमीन पर कब्जा किया गया है। कई जगह पक्के निर्माण भी हो चुके हैं। इसके बावजूद अब तक इन स्थानों पर एक साथ अतिक्रमण हटाने का अभियान नहीं चलाया गया है। इसी तरह से शहर के प्रतापसागर, गिनाणी, समस और बख्तासागर तालाबों की पाल और आसपास की जमीन पर भी अतिक्रमण की स्थिति सामने आई है। कई जगह पक्के निर्माण खड़े हो चुके हैं। तालाबों की जमीन पर लगातार होते कब्जों से इनके मूल स्वरूप और क्षेत्रफल पर असर पड़ रहा है। सर्वोच्च न्यायालय भी तालाब, पोखर, गढ़ही, नदियों, जंगलों और पहाडिय़ों जैसी प्राकृतिक संपदाओं को संरक्षित रखने के निर्देश दे चुका है, लेकिन शहर में इन जलस्रोतों के आसपास की जमीन पर कब्जों का सिलसिला रुक नहीं पाया है।