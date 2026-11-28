लाखनपुरा से लूणवां तक सड़क लंबे समय से क्षतिग्रस्त है। जगह-जगह गड्ढे और बिखरी कंकरीट के कारण दुपहिया वाहन चालकों को सबसे ज्यादा परेशानी होती रही है। चौपहिया वाहन भी हिचकोले खाते हुए गुजरते हैं। बरसात में हालात और खराब हो जाते हैं। लंबे इंतजार के बाद निर्माण की स्वीकृति मिलने पर ग्रामीणों को उम्मीद जगी थी, लेकिन शुरुआती काम में ही खामियां सामने आने से नाराजगी बढ़ गई।