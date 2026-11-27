बंशीवाला मंदिर से गणेश मंदिर तक दिखा उत्सव का उल्लास, धार्मिक आकृतियों और कतारों में सजे दीपों ने बांधा आकर्षण, देर रात तक चला दीप प्रज्ज्वलन और पूजन का सिलसिला

नागौर. कार्तिक पूर्णिमा की शाम शहर में आस्था और रोशनी की चमक में पूरी रात जगमग-जगमग करता रहा। देव दीपावली के अवसर पर शहर के प्रमुख मंदिर दीपों की रोशनी से जगमगा उठे। मंदिरों में शाम ढलते ही दीप प्रज्ज्वलन का सिलसिला शुरू हुआ तो देखते ही देखते शहर के मंदिर परिसर दीयों की रोशनी से चमकते नजर आए। दीपावली के बाद एक बार फिर शहर में दीपोत्सव जैसा माहौल नजर आया। मंदिरों में महिलाओं और श्रद्धालुओं ने उत्साह के साथ दीप जलाए और भगवान के समक्ष सुख-समृद्धि की कामना की। शहर के प्रमुख मंदिरों में बंशीवाला मंदिर में देव दीपावली का श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह रहा। यहां शाम को बड़ी संख्या में महिलाएं दीप जलाने पहुंचीं। किसी ने दीपों में तेल और बाती तैयार की, तो किसी ने उन्हें कतारों में सजाकर प्रज्ज्वलित किया। मंदिर परिसर में फर्श पर दीपों से धार्मिक आकृतियां और आकर्षक सजावट की गई। महिलाओं ने सामूहिक रूप से दीप जलाकर पूरे परिसर को रोशन कर दिया। मंदिर के पत्थर के दीप स्तंभों पर भी दीपक सजाए गए। इनकी रोशनी से मंदिर का वातावरण बेहद आकर्षक नजर आया। रात्रि 8 बजे तक मंदिर में दीप सजाने और जलाने का क्रम जारी रहा। महिलाएं समूह में दीप प्रज्ज्वलित करती नजर आईं। इंदिरा कॉलोनी स्थित गणेश मंदिर में भी देव दीपावली पर विशेष सजावट की गई। यहां श्रद्धालु महिलाओं ने मंदिर परिसर में दीप जलाकर रोशनी की। मंदिर में भगवान गणेश के दर्शन और पूजन के लिए श्रद्धालु पहुंचे। नया दरवाजा स्थित हनुमान मंदिर सहित शहर के अन्य मंदिरों में भी दीप प्रज्ज्वलित किए गए। अलग-अलग क्षेत्रों में मंदिरों के बाहर और भीतर दीपों की कतारें सजाई गईं। कहीं दीप स्तंभ रोशन हुए तो कहीं मंदिर परिसर में दीपों से आकर्षक आकृतियां बनाई गईं। शाम होते ही मंदिरों में दीपों की लौ और उनकी सुनहरी रोशनी की चकाचौंध में पूरा शहर रंगा रहा दीपों की जगमगाहट के बीच श्रद्धालु पूजन करते और भगवान के दर्शन करते नजर आए। शहर के मंदिरों में एक साथ जले हजारों दीपों ने देव दीपावली का उत्सव भक्ति के रंग से सराबोर रहा। धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध कर देवताओं को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई थी। इस विजय की खुशी में देवताओं ने स्वर्ग में दीपोत्सव मनाया था। इसी मान्यता के चलते कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मंदिरों में दीपदान, पूजा-अर्चना और भगवान के दर्शन का विशेष महत्व माना जाता है।