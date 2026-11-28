मान्यता के अनुसार बाबा हरिराम का जन्म विक्रम संवत 1959 में झोरड़ा गांव में दायमा ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम पं. रामनारायण जोशी और माता का नाम चनणी देवी था। बाबा आजीवन ब्रह्मचारी रहे और अपना जीवन भक्ति, तपस्या तथा जनसेवा में समर्पित किया। लोकमान्यता है कि उन्होंने हनुमानआराधना कर सिद्धि प्राप्त की थी। विक्रम संवत 2000 में उनका देवलोक गमन हुआ। इस प्रकार उन्होंने करीब 41 वर्ष तक मानव कल्याण के लिए जीवन समर्पित किया।