कस्बे से महज सात किलोमीटर दूर मेंढा नदी पर 80 लाख लीटर क्षमता का पंप हाउस और गांव में पांच लाख लीटर की टंकी बनी हुई है। इसके बावजूद नियमित जलापूर्ति नहीं हो रही। ग्रामीणों का कहना है कि पर्याप्त जल संग्रहण क्षमता होने के बाद भी घरों तक पानी नहीं पहुंचना वितरण व्यवस्था की खामियों को दर्शाता है। कई मोहल्लों में पाइपलाइन होने के बावजूद पानी नहीं पहुंचता। वहीं कुछ क्षेत्रों में दो-चार दिन के अंतराल से सप्लाई होती है। निर्धारित समय नहीं होने से लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है।