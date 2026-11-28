पंचायत समिति प्रधान चुनाव में परबतसर और पीलवा में कांग्रेस और आरएलपी के बीच राजनीतिक तालमेल देखने को मिला। दोनों दलों ने एक-दूसरे को समर्थन देकर प्रधान पद के चुनाव में भागीदारी की। परबतसर में कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा और आरएलपी को समर्थन दिया, वहीं पीलवा पंचायत समिति में आरएलपी ने प्रत्याशी नहीं उतारकर कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में समर्थन दिया। इसके परिणामस्वरूप परबतसर में आरएलपी के भूराराम जुणावा और पीलवा में कांग्रेस की भंवरी देवी प्रधान निर्वाचित हुईं।