Rajasthan Crime : जयपुर साइबर सेल का बड़ा खुलासा, 18 साल से फरार इनामी पकड़ा गया, विद्यार्थियों से ठगी का आरोप

पुलिस महानिरीक्षक राहुल प्रकाश ने बताया कि आरोपी की तलाश के लिए दिल्ली, रुड़की और देहरादून सहित कई स्थानों पर प्रयास किए जा रहे थे। मुखबिर से मिली सूचना के विश्लेषण के बाद पुलिस को उसके देहरादून के प्रेमनगर स्थित राघव विहार में रहने का पता चला। आरोपी के घर के आस-पास एयरटेल फाइबर कनेक्शन होने का फायदा उठाते हुए पुलिसकर्मी 10 अक्टूबर को तकनीशियन बनकर उसके घर पहुंचे। आरोपी के भीतर मौजूद होने की पुष्टि के बाद टीम ने दबिश दी और उसे पकड़ लिया। बाद में उसे सीकर लाकर कोतवाली पुलिस के सुपुर्द किया गया।