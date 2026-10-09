Rajasthan: बस स्टैंड से 60 लाख की स्मैक बरामद, दो तस्कर मौके से दबोचे, हो सकता है बड़ा खुलासा

झालावाड़। नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बस स्टैंड इलाके से 300 ग्राम स्मैक बरामद की है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 60 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी बारां जिले के हरनावदाशाहजी क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर स्मैक की खरीद-फरोख्त और सप्लाई से जुड़े नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। जांच में नशा तस्करी से जुड़े अन्य लोगों के नाम सामने आने की संभावना है।