Ajmer: गाड़ी के नंबर में 007 और राम-श्याम लिखवाने का क्रेज, जानें कैसे मिलता है पसंदीदा VIP नंबर और कितना आता है खर्च?

अजमेर: किसी के लिए गाड़ी का नंबर प्रेम का प्रतीक है, तो किसी के लिए आस्था और किसी के लिए अपना रुतबा, पहचान व फॉलोअर्स दिखाने का जरिया। इसके चलते वाहन खरीदने के साथ ही पसंदीदा और खास नंबर लेने का ट्रेंड भी बढ़ रहा है। राम, श्याम और फिल्मी अंदाज में जेम्स बॉन्ड की पहचान बने 007 जैसे नंबरों का युवाओं में क्रेज है। त्योहारी सीजन में वाहनों की खरीद बढ़ने के साथ फैंसी नंबरों की मांग भी बढ़ जाती है। अजमेर परिवहन विभाग में ऐसे नंबरों के लिए निर्धारित शुल्क चुकाकर आवेदन किया जा सकता है। खास नंबर के लिए वाहन मालिक को सामान्य पंजीकरण शुल्क के अतिरिक्त बड़ी राशि देनी होती है।