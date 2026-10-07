Rajasthan: चेहरे पर नहीं आई सिकन.., मुस्कराकर खिंचवाया फोटो, जिस जेल की जेलर थी दिव्या चौधरी अब उसी में बंदी

पुलिस के अनुसार सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य, रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों के विश्लेषण में सामने आया कि तत्कालीन जेलर दिव्या ने प्रहरी सोनिया के सहयोग से जेल में निरुद्ध दो महिला बंदियों को नियम विरुद्ध तरीके से बाहर निकाला। इनमें हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रही किरण उर्फ सेठा तथा हत्या के मामले में विचाराधीन सना शामिल हैं। दोनों को निजी आवास पर ले जाना सामने आया है। दिव्या ने पूछताछ में बताया कि वह दोनों को सफाई के लिए लेकर गई थी। पुलिस के अनुसार कोर्ट अभिरक्षा में निरुद्ध बंदियों को निजी काम से बाहर ले जाना अवैधानिक है।