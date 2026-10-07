Rajasthan: हार्डकोर अपराधी की हाई सिक्योरिटी जेल में तबीयत बिगड़ी, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का है आरोपी

अजमेर। घूघरा स्थित हाई सिक्योरिटी जेल में बंद हार्डकोर अपराधी सचिन थापन की बुधवार को तबीयत बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि वह पिछले दो दिन से भूख हड़ताल पर था। इसके बाद जेल प्रशासन ने उसे कड़ी सुरक्षा के बीच जवाहरलाल नेहरू अस्पताल पहुंचाया, जहां ईसीजी, एक्स-रे सहित आवश्यक जांच कराई गई। जांच और उपचार के बाद उसे वापस हाई सिक्योरिटी जेल भेज दिया गया। सचिन थापन को लॉरेंस बिश्नोई का भांजा बताया जाता है और वह सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में आरोपी है।