जयपुर ATM लूटकांड का मास्टरमाइंड मस्तराम गिरफ्तार, कोटा-कोयम्बटूर में काट रहा था फरारी, लाखों रुपए और हथियार बरामद

Jaipur ATM Robbery Case: राजधानी जयपुर के जगतपुरा महल रोड पर 14 सितंबर को हुई करीब 42 लाख रुपए की लूट के मामले में रामनगरिया थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वारदात के सरगना मस्तराम मीणा उर्फ मस्ती (28) को गिरफ्तार किया है। करौली निवासी आरोपी को पुलिस ने बुधवार को इंदिरा गांधी नगर इलाके से पकड़ा। आरोपी के कब्जे से चार लाख रुपए नकद, एक देसी पिस्तौल, दो मैगजीन और छह कारतूस बरामद किए गए हैं।