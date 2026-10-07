‘धंधा करना है तो रंगदारी दो…’: जयपुर में जमीन की देखभाल करने वाले को जान से मारने की धमकी, कुख्यात हिस्ट्रीशीटर अरेस्ट

पुलिस के अनुसार हिमांशु जांगिड़ के खिलाफ हत्या, लूट, डकैती, अपहरण और आर्म्स एक्ट समेत करीब दो दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। इनमें अमरसर सरपंच, इन्द्र खटीक और एक संगमरमर व्यापारी की हत्या के मामले शामिल हैं। इसके अलावा झोटवाड़ा इलाके में प्रदीप यादव पर जानलेवा हमला करने का मामला भी उसके खिलाफ दर्ज है। पुलिस अब दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। साथ ही गिरोह से जुड़े अन्य लोगों और उनकी आपराधिक गतिविधियों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है।