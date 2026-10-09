Rajasthan Crime : अजमेर में फिल्मी अंदाज में डकैती, 12 मिनट में समेटा करोड़ों का माल, 3 घंटे में पुलिस ने धर दबोचा

Ajmer Crime : अजमेर के नसीराबाद सदर थाना क्षेत्र के दिलवाड़ा बाइपास स्थित महेश विहार कॉलोनी में शुक्रवार सुबह बदमाशों ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारी बनकर ऑटो पार्ट्स और ट्रांसपोर्ट व्यवसायी अनिल माहेश्वरी के घर दिनदहाड़े फिल्मी अंदाज में डकैती की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी रेड का डर दिखाकर महज 12 मिनट में करीब तीन करोड़ रुपए के जेवर और नकदी समेटकर फरार हो गए। अजमेर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन घंटे में छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लूटा गया माल बरामद कर लिया।