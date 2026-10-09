Rajasthan : निलंबित RPSC सदस्य बाबूलाल कटारा की अंतरिम बेल याचिका खारिज, पुलिस अभिरक्षा में शादी में होंगे शामिल

Rajasthan : जयपुर. पेपरलीक और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) के निलंबित सदस्य बाबूलाल कटारा की अंतरिम जमानत याचिकाएं कोर्ट ने खारिज कर दीं। जयपुर महानगर प्रथम की सीबीआइ कोर्ट और ईडी कोर्ट ने वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड द्वितीय भर्ती परीक्षा के पेपरलीक से जुड़े तीन मामलों में कटारा को 60 दिन की अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्हें पुलिस अभिरक्षा में विवाह कार्यक्रमों में शामिल होने की अनुमति दी है। वहीं, जयपुर महानगर द्वितीय की एडीजे कोर्ट ने पेपरलीक से जुड़े तीन मामलों में भी कटारा की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इस कोर्ट ने उन्हें विवाह समारोह में शामिल होने की छूट भी नहीं दी है।